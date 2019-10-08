Державна податкова служба України констатує збільшення випадків приймання оплати продавцями товарів (послуг) на карткові рахунки фізичних осіб.
Дивися повний текст За систематичне отримання плати за товари на картку можна отримати штраф — ДПС.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 09:03
За систематичне отримання плати за товари на картку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За систематичне отримання плати за товари на картку можна отримати штраф — ДПС.
Додано: Чет 24 чер, 2021 09:03
Скоро будет - Если предлагают оплатить товар, бегите и стучите.
Какая разница какая карточка? Весь нал и безнал приходящий на эти карты суммируются и выводятся в отчет. Чего еще надо? Пьявки.
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