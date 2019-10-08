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За систематичне отримання
плати за товари на картку...

За систематичне отримання плати за товари на картку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:03

За систематичне отримання плати за товари на картку...

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба України констатує збільшення випадків приймання оплати продавцями товарів (послуг) на карткові рахунки фізичних осіб.

Дивися повний текст За систематичне отримання плати за товари на картку можна отримати штраф — ДПС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:03

Скоро будет - Если предлагают оплатить товар, бегите и стучите.
Какая разница какая карточка? Весь нал и безнал приходящий на эти карты суммируются и выводятся в отчет. Чего еще надо? Пьявки.
ФОП - ФІЗ особа підприємець. Наличку брать можно а на карту нет?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:52

p_a_l, а где написано, что нельзя принимать оплату на карту. Сказано только проявлять бдительность: "Сосед паяет - сообщите в органы, вдруг бомбу". Настучат - может налоговая проверит действительно ли всё в отчёт попадает. Хотя, учитывая сколько таких предпринимателей, всех проверять замахается.
moveton
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