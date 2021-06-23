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Рада НБУ закликала правління Нацбанку і Кабмін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 чер, 2021 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Рада Національного банку України на засіданні 23 червня закликав правління Нацбанку і Кабінет міністрів прискорити підготовку законопроектів щодо регулювання криптовалюта.
Дивися повний текст Рада НБУ закликала правління Нацбанку і Кабмін прискорити підготовку законопроєктів щодо регулювання криптовалют
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Додано: Чет 24 чер, 2021 09:47
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