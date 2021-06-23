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Рада НБУ закликала правління
Нацбанку і Кабмін...

Рада НБУ закликала правління Нацбанку і Кабмін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:47

Рада НБУ закликала правління Нацбанку і Кабмін...

Пропонуємо до обговорення:
Рада Національного банку України на засіданні 23 червня закликав правління Нацбанку і Кабінет міністрів прискорити підготовку законопроектів щодо регулювання криптовалюта.

Дивися повний текст Рада НБУ закликала правління Нацбанку і Кабмін прискорити підготовку законопроєктів щодо регулювання криптовалют.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:47

"Самый актуальный" вопрос для государства на сегодняшний день.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:55

  sena_2008atp написав:"Самый актуальный" вопрос для государства на сегодняшний день.

А какой самый актуальный?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sena_2008atp написав:"Самый актуальный" вопрос для государства на сегодняшний день.

А какой самый актуальный?

для зе и 95 квартала - где би еще украсть
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:12

  sopkotomhu написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  sena_2008atp написав:"Самый актуальный" вопрос для государства на сегодняшний день.

А какой самый актуальный?

для зе и 95 квартала - где би еще украсть

Ну тогда замечательно что кроме этого актуального для них вопроса они занимаются ещё и теми которые актуальны не для них. :wink:
vitaliy_berdinskikh
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