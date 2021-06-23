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Рада НБУ закликала правління Нацбанку і Кабмін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Рада Національного банку України на засіданні 23 червня закликав правління Нацбанку і Кабінет міністрів прискорити підготовку законопроектів щодо регулювання криптовалюта.
Дивися повний текст Рада НБУ закликала правління Нацбанку і Кабмін прискорити підготовку законопроєктів щодо регулювання криптовалют
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Додано: Чет 24 чер, 2021 09:47
"Самый актуальный" вопрос для государства на сегодняшний день.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 24 чер, 2021 09:55
sena_2008atp написав:
"Самый актуальный" вопрос для государства на сегодняшний день.
А какой самый актуальный?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:03
vitaliy_berdinskikh написав: sena_2008atp написав:
"Самый актуальный" вопрос для государства на сегодняшний день.
А какой самый актуальный?
для зе и 95 квартала - где би еще украсть
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sopkotomhu
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:12
sopkotomhu написав: vitaliy_berdinskikh написав: sena_2008atp написав:
"Самый актуальный" вопрос для государства на сегодняшний день.
А какой самый актуальный?
для зе и 95 квартала - где би еще украсть
Ну тогда замечательно что кроме этого актуального для них вопроса они занимаются ещё и теми которые актуальны не для них.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:21
vitaliy_berdinskikh написав:
Ну тогда замечательно что кроме этого актуального для них вопроса они занимаются ещё и теми которые актуальны не для них.
да интересно какими ?
эпоха бедности закончилась началась эпоха нищеты - вы это имели ввиду?
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sopkotomhu
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:36
sopkotomhu написав:
да интересно какими ?
Просто прочти заголовок. А то ты похоже бросился комментировать не читая ни текста, ни даже заголовка.
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vitaliy_berdinskikh
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