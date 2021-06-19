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Українці скоротили
суми вкладів у банках

Українці скоротили суми вкладів у банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:16

Українці скоротили суми вкладів у банках

Пропонуємо до обговорення:
Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду на 1 червня 2021 року склала 616,7 млрд грн.

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