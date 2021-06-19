Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду на 1 червня 2021 року склала 616,7 млрд грн.
Дивися повний текст Українці скоротили суми вкладів у банках.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:16
Українці скоротили суми вкладів у банках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці скоротили суми вкладів у банках.
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:35
Re: Українці скоротили суми вкладів у банках
Наконец-то дошло.
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