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Українці скоротили суми вкладів у банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду на 1 червня 2021 року склала 616,7 млрд грн.
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R2
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:16
Йдуть з депозитів у ОВДП та нерухомість.
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Rainbow
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:35
Наконец-то дошло.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:11
З такими процентами,то хай краще дома будуть
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fidel100kuba
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:35
Rainbow написав:
Йдуть з депозитів у ОВДП та нерухомість.
Я так и сделал.Забрал депозиты и в две квартиры вложился на стадии котлована.Прошло 6 мес,дом строится и застройщик уже продает на 15% дороже.15% чистыми за пол года.Так что пошли они нахер со своими 5% годовых.
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pontardawe88
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:14
pontardawe88 написав: Rainbow написав:
Йдуть з депозитів у ОВДП та нерухомість.
Я так и сделал.Забрал депозиты и в две квартиры вложился на стадии котлована.Прошло 6 мес,дом строится и застройщик уже продает на 15% дороже.15% чистыми за пол года.Так что пошли они нахер со своими 5% годовых.
Прошло еще 6 месяцев -- очередной Мыкитась срулил забугор. Хаты продаются на 150% дороже, но никто не берет
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_hunter
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:34
Такая ирония конечно имеет право на существование.Но факт остается фактом:дома достраиваются и вводятся в эксплуатацию.Хаты дорожают и их берут и еще как берут. Квартиры под аренду долго не простаивают. Так что Hunter-вех благ с депозитами под 5%чистыми
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pontardawe88
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:44
fidel100kuba написав:
З такими процентами,то хай краще дома будуть
Золоті слова!
На винос! В зелень конвертувати і під грушу!
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Козак-характерник
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