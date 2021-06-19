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Українці скоротили
суми вкладів у банках

Українці скоротили суми вкладів у банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:16

Українці скоротили суми вкладів у банках

Пропонуємо до обговорення:
Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду на 1 червня 2021 року склала 616,7 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:16

Йдуть з депозитів у ОВДП та нерухомість.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:35

Re: Українці скоротили суми вкладів у банках

Наконец-то дошло.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:11

З такими процентами,то хай краще дома будуть
fidel100kuba
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:35

  Rainbow написав:Йдуть з депозитів у ОВДП та нерухомість.

Я так и сделал.Забрал депозиты и в две квартиры вложился на стадии котлована.Прошло 6 мес,дом строится и застройщик уже продает на 15% дороже.15% чистыми за пол года.Так что пошли они нахер со своими 5% годовых.
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:14

  pontardawe88 написав:
  Rainbow написав:Йдуть з депозитів у ОВДП та нерухомість.

Я так и сделал.Забрал депозиты и в две квартиры вложился на стадии котлована.Прошло 6 мес,дом строится и застройщик уже продает на 15% дороже.15% чистыми за пол года.Так что пошли они нахер со своими 5% годовых.

Прошло еще 6 месяцев -- очередной Мыкитась срулил забугор. Хаты продаются на 150% дороже, но никто не берет :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:34

  _hunter написав:
  pontardawe88 написав:
  Rainbow написав:Йдуть з депозитів у ОВДП та нерухомість.


Прошло еще 6 месяцев -- очередной Мыкитась срулил забугор. Хаты продаются на 150% дороже, но никто не берет :lol:

Такая ирония конечно имеет право на существование.Но факт остается фактом:дома достраиваются и вводятся в эксплуатацию.Хаты дорожают и их берут и еще как берут. Квартиры под аренду долго не простаивают. Так что Hunter-вех благ с депозитами под 5%чистыми
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:44

  fidel100kuba написав:З такими процентами,то хай краще дома будуть

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:16

А кому нужны депозиты с такими ставками, при такой инфляции? Особенно валютные, это вообще надо быть не в своём уме
kirijakas88
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:20

Re: Українці скоротили суми вкладів у банках

  kirijakas88 написав:Особенно валютные, это вообще надо быть не в своём уме
Как раз валютные и нужны. А вот гривневые не перекрывают инфляцию ни в одном банке.
vitaliy_berdinskikh
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