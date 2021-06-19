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Українці скоротили суми вкладів у банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:24
З такими процентами хай гуляють.
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winemake75
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:53
vitaliy_berdinskikh написав:
Как раз валютные и нужны. А вот гривневые не перекрывают инфляцию ни в одном банке.
А инфляцию доллара в каком перекрывают? На валютных вкладах ставка вообще смешная.
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kirijakas88
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:03
kirijakas88 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Как раз валютные и нужны. А вот гривневые не перекрывают инфляцию ни в одном банке.
А инфляцию доллара в каком перекрывают?
А в мире всего две валюты: гривна и доллар?
kirijakas88 написав:
На валютных вкладах ставка вообще смешная.
Два процента в валюте это лучше чем 12% в гривне. Даже если это доллар.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:10
vitaliy_berdinskikh написав:
А в мире всего две валюты: гривна и доллар?
Два процента в валюте это лучше чем 12% в гривне. Даже если это доллар.
Я привёл пример валюты. В евро не сильно лучше ситуация. В валюте надёжнее, да, но на счёт лучше... Это теорема Эскобра. 2% при возможной инфляции в 4%, а то и выше, такое себе "лучше". Люди это понимают, поэтому и дальше будут депозиты снимать
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kirijakas88
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