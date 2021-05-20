Примусового декларування доходів в Україні не буде.
Дивися повний текст Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували примусовий характер податкової амністії.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:17
Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували примусовий характер податкової амністії.
Додано: Чет 24 чер, 2021 10:17
Мы не забираем, мы даем возможность отдать самим.
По взаимному согласию отим..,итак сказать.
Додано: Чет 24 чер, 2021 10:40
Re: Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували
Опять журна*листы порют чушь
Это не нулевая декларация! Как неоднократно говорится в тексте новости в цитатах - это декларация только тех доходов с которых не были уплачены налоги.
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