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Заробітчан не оббиратимуть: у
«Слузі народу» спростували...

Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:17

Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували...

Пропонуємо до обговорення:
Примусового декларування доходів в Україні не буде.

Дивися повний текст Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували примусовий характер податкової амністії.
R2
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p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:40

Re: Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували

Опять журна*листы порют чушь :evil:
Нульова декларація подаватиметься

Это не нулевая декларация! Как неоднократно говорится в тексте новости в цитатах - это декларация только тех доходов с которых не были уплачены налоги.
vitaliy_berdinskikh
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