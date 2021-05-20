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Заробітчан не оббиратимуть: у
«Слузі народу» спростували...

Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:17

Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували...

Пропонуємо до обговорення:
Примусового декларування доходів в Україні не буде.

Дивися повний текст Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували примусовий характер податкової амністії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:17

Мы не забираем, мы даем возможность отдать самим.
По взаимному согласию отим..,итак сказать.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:40

Re: Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували

Опять журна*листы порют чушь :evil:
Нульова декларація подаватиметься

Это не нулевая декларация! Как неоднократно говорится в тексте новости в цитатах - это декларация только тех доходов с которых не были уплачены налоги.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:24

Фигня. 20 лет чел копил по 500 баков в месяц, налоги с з/п платил, каким образом показать сейчас 120 000? Заплатить ещё раз налоги? А хо хо не хо хо? И как докажете что не накопил????
dan1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:47

Re: Заробітчан не оббиратимуть: у «Слузі народу» спростували

  dan1 написав:Фигня. 20 лет чел копил по 500 баков в месяц, налоги с з/п платил, каким образом показать сейчас 120 000?

Зачем их показывать?
  dan1 написав:Заплатить ещё раз налоги?
Разве кто-то это требует?
  dan1 написав:И как докажете что не накопил????
А кто-то собирается что-то доказывать?
vitaliy_berdinskikh
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