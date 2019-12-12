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Засновники африканської
криптовалютної біржі зникли з...

Засновники африканської криптовалютної біржі зникли з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:50

Засновники африканської криптовалютної біржі зникли з...

Пропонуємо до обговорення:
Два засновника інвестиційної платформи криптовалюта Africrypt, які є братами, зникли з Південної Африки з 69 тис. Bitcoin на $ 3,6 млрд.

Дивися повний текст Засновники африканської криптовалютної біржі зникли з Bitcoin на $ 3,6 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:50

Очень поучительная история)))
ketrax70
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Модератори: Ірина_, Модератор

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