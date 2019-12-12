Два засновника інвестиційної платформи криптовалюта Africrypt, які є братами, зникли з Південної Африки з 69 тис. Bitcoin на $ 3,6 млрд.
Дивися повний текст Засновники африканської криптовалютної біржі зникли з Bitcoin на $ 3,6 млрд.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:50
Засновники африканської криптовалютної біржі зникли з...
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Дивися повний текст Засновники африканської криптовалютної біржі зникли з Bitcoin на $ 3,6 млрд.
Додано: Чет 24 чер, 2021 11:31
А зачем это государству ? "Рулетка" дело частное
Додано: Чет 24 чер, 2021 11:31
Так что они украли? Биткоины? Так биткоины это же ничто, пустое место?
Додано: Чет 24 чер, 2021 11:34
Re: Засновники африканської криптовалютної біржі зникли з...
Биткойн - вниз!
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:23
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