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Засновники африканської криптовалютної біржі зникли з...
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Два засновника інвестиційної платформи криптовалюта Africrypt, які є братами, зникли з Південної Африки з 69 тис. Bitcoin на $ 3,6 млрд.
Дивися повний текст Засновники африканської криптовалютної біржі зникли з Bitcoin на $ 3,6 млрд
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R2
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:50
Очень поучительная история)))
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ketrax70
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Додано: Чет 24 чер, 2021 11:31
Также инцидент может подтолкнуть страны к “наведению порядка на рынке” на фоне участившихся случаев мошенничества.
А зачем это государству ? "Рулетка" дело частное
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Igorten
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Додано: Чет 24 чер, 2021 11:31
Так что они украли? Биткоины? Так биткоины это же ничто, пустое место?
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Ferox
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Додано: Чет 24 чер, 2021 11:34
Биткойн - вниз!
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Investor_K
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:23
Ferox написав:
Так что они украли? Биткоины? Так биткоины это же ничто, пустое место?
продадут секте хранителя биткоина
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sopkotomhu
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:39
Ніколи такого не було і ось знову
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espanol
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Додано: Чет 24 чер, 2021 17:39
Братья стали на лыжи, классика жанра,
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rapyd777
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