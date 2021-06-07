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Єгипет дозволив
COVID-вакцинованим в'їзд без тестів

Єгипет дозволив COVID-вакцинованим в'їзд без тестів
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:01

Єгипет дозволив COVID-вакцинованим в'їзд без тестів

Пропонуємо до обговорення:
Повністю вакциновані від коронавірусу COVID-19 іноземці можуть в'їжджати в Єгипет без ПЛР-тестів за умови надання на кордоні сертифіката про проходження вакцинації.

Дивися повний текст Єгипет дозволив COVID-вакцинованим в'їзд без тестів.
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