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В Україні хочуть влаштувати
реальну конфіскацію...

В Україні хочуть влаштувати реальну конфіскацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:00

В Україні хочуть влаштувати реальну конфіскацію...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з керівниками інших правоохоронних органів питання інституту визнання необгрунтованих активів і їх стягнення в дохід держави. Іншими словами – громадянська конфіскація.

Дивися повний текст В Україні хочуть влаштувати реальну конфіскацію корупційних активів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:00

То есть все предыдущие конфискации были понарошку?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:11

  asdasd написав:То есть все предыдущие конфискации были понарошку?

А они были?

Или ты про раскулчивание при совке? Каким боком к этому современная Украина?
vitaliy_berdinskikh
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