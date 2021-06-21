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В Україні хочуть влаштувати реальну конфіскацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:00
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з керівниками інших правоохоронних органів питання інституту визнання необгрунтованих активів і їх стягнення в дохід держави. Іншими словами – громадянська конфіскація.
Дивися повний текст В Україні хочуть влаштувати реальну конфіскацію корупційних активів
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:00
То есть все предыдущие конфискации были понарошку?
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asdasd
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:11
asdasd написав:
То есть все предыдущие конфискации были понарошку?
А они были?
Или ты про раскулчивание при совке? Каким боком к этому современная Украина?
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vitaliy_berdinskikh
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