В Україні хочуть влаштувати реальну конфіскацію...
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з керівниками інших правоохоронних органів питання інституту визнання необгрунтованих активів і їх стягнення в дохід держави. Іншими словами – громадянська конфіскація.
Украинская власть, сорившая обещаниями покончить с олигархами, установить прозрачные и справедливые налоги, повысить жизненный уровень людей, поддержать фермеров и защитить право собственности на земельные паи от непредвиденных угроз земельной реформы, решила зло пошутить с украинским народом.
Такое мнение озвучил кандидат политических наук, исполнительный директор «Международной ассоциации малых общин» Алексей Буряченко.
Кабмин зарегистрировал в парламенте президентский законопроект №5600. «Слуги народа» намерены окончательно задушить налогами фермеров, вынудить паевиков платить налоги на землю.
В Украине резко взлетят цены на мясо и яйца. Олигархи не пострадают.
Законопроект №5600 Минфина, но по указанию Офиса Президента «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» в кулуарах Банковой шутки ради окрестили «антиахметовским».
Чувство юмора у авторов отменное. Дело в том, что ни Ахметову, ни другим олигархам, которых бывший комик обещает заставить платить налоги наравне со всеми гражданами страны, закон если и угрожает, то очень поверхностно.
Идея ОП в случае поддержки парламента очень больно ударит исключительно по обычным гражданам. Задумка до банальности проста: под видом детенизации сельскохозяйственной отрасли выжать с легальных производителей последние деньги, вынудить фермеров накануне вступления в силу земельной реформы продать по дешевке свои паи, обложить непомерными налогами производителей мяса птицы и яиц.
При этом ОП совершенно не пугает перспектива неизбежного стремительного роста потребительских цен на продукцию животноводства. Это мелочи по сравнению с глобальной целью.
Суть ключевых положений президентского законопроекта проста и недвусмысленна.
В документ включили скандальный азаровский норматив «6000 грн за пай». Проще говоря, для владельцев земельных паев площадью свыше 0,5 га, вводится так называемое «минимальное поставленное налоговое обязательство».
Если пай сдается в аренду, но арендатор не платит налог (как правило паи арендуют крупные агрохолдинги), государство предъявит счет собственникам пая. Теперь давайте считать. По данным Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, земельными паями, в среднем по 4 га площади, владеют около 7 млн украинцев.
Из них, 4,7 млн обрабатывают наделы самостоятельно. Остальные сдают землю в аренду сельхозпроизводителям. Таким образом, в ОП официально позволяют арендаторам не платить налог за арендуемую землю и отбирает у простых людей большую часть денег от арендной платы, за счет которых они хоть как-то умудряются выживать в селе.
Но и этого мало. «Антиахметовским» законом Банковая вводит налог на доходы физических лиц от продажи сельхозпродукции, которая выращена на участках личного сельского хозяйства площадью свыше 0,5 га.
На данный момент такой налог платят с 2 и более гектаров. К чему приведет такая «борьба» с олигархами вполне прогнозируемо. Людям будет невыгодно как сдавать свои паи в аренду, так и самим работать на земле. Гораздо проще — продать наделы. Только кому?
Еще один «неожиданный» поворот: в пакете дополнительных инициатив, включенных в законопроект, Министерство финансов намерено исключить из IV группы упрощенной системы налогообложения, а попросту – лишить единого налога, производителей мяса птицы и яиц.
Казалось бы, зачем это делается? Неужели в Офисе Президента не знакомы с официальной статистикой, которая свидетельствует, что лишь за последние 12 месяцев основные продукты питания, в частности мясо птицы, подорожало на 20%–25%.
Цены на куриное филе переступили психологическую черту в 100 грн за 1 кг, а стоимость десятка яиц в феврале-январе 2021 года выросла вдвое – до 30 грн?!
Эксперты подсчитали, что с учетом ужесточения налоговых обязательств агропроизводителей, в частности – птицеводов, и перспектив дальнейшего подорожания кормов, до конца года цена на курятину и другое мясо птицы подскочит минимум еще на 25%–30%, а десяток яиц подорожает в среднем до 35 грн.
А это на секунду социально важные продукты.
Ответ также вполне очевиден. Все вновь-таки упирается в землю. Большинство мелких и средних птицеводческих ферм попросту обанкротятся. Но ведь свято место пусто не будет, правильно? Землю кто-то купит. В любом случае Офис Президента в накладе не останется.