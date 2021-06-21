В Україні хочуть влаштувати реальну конфіскацію...

Додано: Чет 24 чер, 2021 22:23

Что не так с законопроектом о налогах на землю…Украинская власть, сорившая обещаниями покончить с олигархами, установить прозрачные и справедливые налоги, повысить жизненный уровень людей, поддержать фермеров и защитить право собственности на земельные паи от непредвиденных угроз земельной реформы, решила зло пошутить с украинским народом.Такое мнение озвучил кандидат политических наук, исполнительный директор «Международной ассоциации малых общин» Алексей Буряченко.Кабмин зарегистрировал в парламенте президентский законопроект №5600. «Слуги народа» намерены окончательно задушить налогами фермеров, вынудить паевиков платить налоги на землю.В Украине резко взлетят цены на мясо и яйца.Чувство юмора у авторов отменное. Дело в том, что ни Ахметову, ни другим олигархам, которых бывший комик обещает заставить платить налоги наравне со всеми гражданами страны, закон если и угрожает, то очень поверхностно.Идея ОП в случае поддержки парламента очень больно ударит исключительно по обычным гражданам. Задумка до банальности проста: под видом детенизации сельскохозяйственной отрасли выжать с легальных производителей последние деньги, вынудить фермеров накануне вступления в силу земельной реформы продать по дешевке свои паи, обложить непомерными налогами производителей мяса птицы и яиц.При этом ОП совершенно не пугает перспектива неизбежного стремительного роста потребительских цен на продукцию животноводства. Это мелочи по сравнению с глобальной целью.Суть ключевых положений президентского законопроекта проста и недвусмысленна.В документ включили скандальный азаровский норматив «6000 грн за пай». Проще говоря,Если пай сдается в аренду, но арендатор не платит налог (как правило паи арендуют крупные агрохолдинги), государство предъявит счет собственникам пая. Теперь давайте считать. По данным Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, земельными паями, в среднем по 4 га площади, владеют около 7 млн украинцев.Из них, 4,7 млн обрабатывают наделы самостоятельно. Остальные сдают землю в аренду сельхозпроизводителям. Таким образом, в ОП официально позволяют арендаторам не платить налог за арендуемую землю и отбирает у простых людей большую часть денег от арендной платы, за счет которых они хоть как-то умудряются выживать в селе.Но и этого мало. «Антиахметовским» законом Банковая вводит налог на доходы физических лиц от продажи сельхозпродукции, которая выращена на участках личного сельского хозяйства площадью свыше 0,5 га.На данный момент такой налог платят с 2 и более гектаров. К чему приведет такая «борьба» с олигархами вполне прогнозируемо. Людям будет невыгодно как сдавать свои паи в аренду, так и самим работать на земле. Гораздо проще — продать наделы. Только кому?Еще один «неожиданный» поворот: в пакете дополнительных инициатив, включенных в законопроект, Министерство финансов намерено исключить из IV группы упрощенной системы налогообложения, а попросту – лишить единого налога, производителей мяса птицы и яиц.Казалось бы, зачем это делается? Неужели в Офисе Президента не знакомы с официальной статистикой, которая свидетельствует, что лишь за последние 12 месяцев основные продукты питания, в частности мясо птицы, подорожало на 20%–25%.Цены на куриное филе переступили психологическую черту в 100 грн за 1 кг, а стоимость десятка яиц в феврале-январе 2021 года выросла вдвое – до 30 грн?!Эксперты подсчитали, что с учетом ужесточения налоговых обязательств агропроизводителей, в частности – птицеводов, и перспектив дальнейшего подорожания кормов, до конца года цена на курятину и другое мясо птицы подскочит минимум еще на 25%–30%, а десяток яиц подорожает в среднем до 35 грн.А это на секунду социально важные продукты.Ответ также вполне очевиден. Все вновь-таки упирается в землю. Большинство мелких и средних птицеводческих ферм попросту обанкротятся. Но ведь свято место пусто не будет, правильно? Землю кто-то купит. В любом случае Офис Президента в накладе не останется.