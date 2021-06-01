|
|
Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 чер, 2021 15:16
Пропонуємо до обговорення:
У проекті йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей.
Дивися повний текст Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду підвищити податки українцям
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94224
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 15:16
73% вы довольны?
Проголосует ещё раз?
Потом отдадим под суд?
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор