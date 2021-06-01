У проекті йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей.
Дивися повний текст Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду підвищити податки українцям.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 чер, 2021 15:16
Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду підвищити податки українцям.
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