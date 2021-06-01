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Податковий комітет Ради
підтримав ініціативу уряду...

Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:16

Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду...

Пропонуємо до обговорення:
У проекті йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей.

Дивися повний текст Податковий комітет Ради підтримав ініціативу уряду підвищити податки українцям.
R2
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Потом отдадим под суд?
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 23:04

Вот -так, пришли спасатели и жить станет лучше.
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Скажите всем просто: Хочешь быть украинцем заплати $100к в год налогов с носа, а нет люби Украину из-за границы.
agcsc
 
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