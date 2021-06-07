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Фонд Horizon Capital купує
мережу соціальних магазинів...

Фонд Horizon Capital купує мережу соціальних магазинів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:08

Фонд Horizon Capital купує мережу соціальних магазинів...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України надав дозвіл кіпрській компанії Dealbeta Investments Limited отримати контроль над кіпрською компанією Avroretail Investments Limited — власником мережі соціальних магазинів Аврора.

Дивися повний текст Фонд Horizon Capital купує мережу соціальних магазинів Аврора.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:08

У меня ощущение что я видел эту новость еще в прошлом году.
wild2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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