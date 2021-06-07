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Фонд Horizon Capital купує мережу соціальних магазинів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 чер, 2021 16:08
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України надав дозвіл кіпрській компанії Dealbeta Investments Limited отримати контроль над кіпрською компанією Avroretail Investments Limited — власником мережі соціальних магазинів Аврора.
Дивися повний текст Фонд Horizon Capital купує мережу соціальних магазинів Аврора
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Додано: Чет 24 чер, 2021 16:08
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