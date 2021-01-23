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Виплати лікарняних та декретних
перевірять: Мінфін...

Виплати лікарняних та декретних перевірять: Мінфін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:25

Виплати лікарняних та декретних перевірять: Мінфін...

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін підготував методику верифікації держвиплат, що фінансуються Фондом соціального страхування України.

Дивися повний текст Виплати лікарняних та декретних перевірять: Мінфін підготував методику верифікації.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:25

Розігнати ці псевдосоціальні фонди, які займаються фальшуванням
bobo
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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