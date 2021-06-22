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Фінансисти дали прогноз
курсу долара до кінця року

Фінансисти дали прогноз курсу долара до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:33

Фінансисти дали прогноз курсу долара до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Фінансисти вважають, що зміцнення гривні нижче 27 UAH/USD і девальвація до 27,3 UAH/USD викликана спекулятивними факторами.

Дивися повний текст Фінансисти дали прогноз курсу долара до кінця року.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:33

Ну слава богу что хоть не индекс бигмака опубликовали ! ))
122kiev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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