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Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціни за районами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:02
Пропонуємо до обговорення:
Ринок оренди в травні 2021 року показав зростання цін на однокімнатні квартири.
Дивися повний текст Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціни за районами (інфографіка)
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Додано: Чет 24 чер, 2021 17:03
Оце я маю переводити доляри в гривню? Непрофесійно.
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megabrualdeath
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