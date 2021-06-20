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Скільки коштує оренда квартир
у Києві: ціни за районами...

Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціни за районами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:02

Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціни за районами...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок оренди в травні 2021 року показав зростання цін на однокімнатні квартири.

Дивися повний текст Скільки коштує оренда квартир у Києві: ціни за районами (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:03

Оце я маю переводити доляри в гривню? Непрофесійно.
megabrualdeath
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Модератори: Ірина_, Модератор

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