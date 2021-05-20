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Баффет роздав половину своїх
акцій на благодійність

Баффет роздав половину своїх акцій на благодійність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:08

Баффет роздав половину своїх акцій на благодійність

Пропонуємо до обговорення:
Уоррен Баффет відзвітував, що вже на 50% виконав обіцянку роздати всі акції своєї компанії на благодійність. Вартість пожертвуваних ним паперів становить близько $100 млрд, ще стільки ж залишилося у 90-річного мільярдера.

Дивися повний текст Баффет роздав половину своїх акцій на благодійність.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:08

Де ви,наші українські баффети.Чи ви взагалі існуїте в природі?
sena_2008atp
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