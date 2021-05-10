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У Києві запроваджують
правила для електросамокатів

У Києві запроваджують правила для електросамокатів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:10

У Києві запроваджують правила для електросамокатів

Пропонуємо до обговорення:
У Києві представники влади та оператори послуг прокату електросамокатів підписали меморандум, яким запроваджуються правила користування цими транспортними засобами.

Дивися повний текст У Києві запроваджують правила для електросамокатів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:10

Хоч щось, бо ця вакханалія на дорогах всяких самокатчиків та велосипедастів вже дістала.
Потрібен механізм контролю поліцією за цими категоріями, мопедистів поліція досить активно почала контролювати, треба і тут.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:27

Re: У Києві запроваджують правила для електросамокатів

  unicdima написав:Потрібен механізм контролю поліцією за цими категоріями
самокат можно догнать только на другом самокате которых у полиции нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:37

Re: У Києві запроваджують правила для електросамокатів

В Киеве уже придумали свои киевские ПДД?

Нет же, читаем
Від міста документ підписав заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов. З іншої сторони підписи поставили представники всіх семи компаній, що сьогодні надають послуги прокату електросамокатів у Києві: ТМ „Вolt“, ТМ „Kiwi“, ТМ „Scroll“, ТМ „BikeNow“, TM „Zelectra“, TM „Jet“ та TM „Vzhooh“»

Из чего видно что правила устанавливаются только для прокатных фирм предоставляющих самокаты, но не для самокатов которые, внезапно, бывают и не прокатные, а очень даже личные.

Ложь журна*листов Финансов уже не удивляет, просто в очередной раз констатирую факт.
vitaliy_berdinskikh
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