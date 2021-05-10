У Києві представники влади та оператори послуг прокату електросамокатів підписали меморандум, яким запроваджуються правила користування цими транспортними засобами.
Дивися повний текст У Києві запроваджують правила для електросамокатів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:10
У Києві запроваджують правила для електросамокатів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві запроваджують правила для електросамокатів.
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:10
Хоч щось, бо ця вакханалія на дорогах всяких самокатчиків та велосипедастів вже дістала.
Потрібен механізм контролю поліцією за цими категоріями, мопедистів поліція досить активно почала контролювати, треба і тут.
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:27
Re: У Києві запроваджують правила для електросамокатів
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:37
Re: У Києві запроваджують правила для електросамокатів
В Киеве уже придумали свои киевские ПДД?
Нет же, читаем
Из чего видно что правила устанавливаются только для прокатных фирм предоставляющих самокаты, но не для самокатов которые, внезапно, бывают и не прокатные, а очень даже личные.
Ложь журна*листов Финансов уже не удивляет, просто в очередной раз констатирую факт.
Додано: Чет 24 чер, 2021 20:47
vitaliy_berdinskikh
(сарказм)
Это наверное инвалидам и "Тем", кто передвигается
Это по Кабинету Министров, Верховной Раде, и прочим органам государственной власти.
Ведь Закон регулирующий движение "бпла" в зале ВР приняли ранее.
Додано: Чет 24 чер, 2021 21:25
vitaliy_berdinskikh
Ну, так это ж не так привлекательно читаться будет тогда
Статья должна называться:
Київські оператори послуг прокату електросамокатів підписали меморандум, яким запроваджуються правила користування їх електросамокатами.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|