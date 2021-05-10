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У Києві запроваджують
правила для електросамокатів

У Києві запроваджують правила для електросамокатів
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:23

  moveton написав:
  zagrebelnyy1911 написав:нужно, чтобы полиция штрафовала всех самокатчиков, которые по проезжей части ездят.

Дело хорошее. Только его нужно начинать с штрафования самокатчиков, которые ездят по тротуарам.

А где ж им тогда ездить, если и по проезжей части нельзя, и по тротуарам нельзя? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:24

Re: У Києві запроваджують правила для електросамокатів

  moveton написав:Потом можно запретить ездить и по проезжей части и штрафовать и за это.
Глайдеры из "Гостьи из будущего" летающие по возжуху и не раздращающие пешеходов и водителей - пока что так и остаются выдумкой фантастов.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:22

  vitaliy_berdinskikh написав:А где ж им тогда ездить, если и по проезжей части нельзя, и по тротуарам нельзя? :mrgreen:

Очевидно, по специальным дорожкам для самокатов. Поскольку места для них нет, то трансформировать в них по минимум одной полосе проезжей части. Автомобилям ездить и стоять будет почти негде? Так это и прекрасно!
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