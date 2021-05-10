А где ж им тогда ездить, если и по проезжей части нельзя, и по тротуарам нельзя?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:23
А где ж им тогда ездить, если и по проезжей части нельзя, и по тротуарам нельзя?
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:24
Re: У Києві запроваджують правила для електросамокатів
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:22
Очевидно, по специальным дорожкам для самокатов. Поскольку места для них нет, то трансформировать в них по минимум одной полосе проезжей части. Автомобилям ездить и стоять будет почти негде? Так это и прекрасно!
Зараз переглядають цей форум: moveton і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|