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У Києві запроваджують
правила для електросамокатів

У Києві запроваджують правила для електросамокатів
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:23

  moveton написав:
  zagrebelnyy1911 написав:нужно, чтобы полиция штрафовала всех самокатчиков, которые по проезжей части ездят.

Дело хорошее. Только его нужно начинать с штрафования самокатчиков, которые ездят по тротуарам.

А где ж им тогда ездить, если и по проезжей части нельзя, и по тротуарам нельзя? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:24

Re: У Києві запроваджують правила для електросамокатів

  moveton написав:Потом можно запретить ездить и по проезжей части и штрафовать и за это.
Глайдеры из "Гостьи из будущего" летающие по возжуху и не раздращающие пешеходов и водителей - пока что так и остаются выдумкой фантастов.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:22

  vitaliy_berdinskikh написав:А где ж им тогда ездить, если и по проезжей части нельзя, и по тротуарам нельзя? :mrgreen:

Очевидно, по специальным дорожкам для самокатов. Поскольку места для них нет, то трансформировать в них по минимум одной полосе проезжей части. Автомобилям ездить и стоять будет почти негде? Так это и прекрасно!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:22

Re: У Києві запроваджують правила для електросамокатів

  moveton написав:Поскольку места для них нет, то трансформировать в них минимум половину тротуара или по одной полосе проезжей частих.

Fixed.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:26

  zagrebelnyy1911 написав:нужно, чтобы полиция штрафовала всех самокатчиков, которые по проезжей части ездят.

На основании чего? Вы ПДД хотя бы читали? Почему-то мне кажется, то даже в глаза не видели.
Я вам процитирую п. 1.10 ПДД:
велосипед - транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому

мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

Т.е. с т.з. теперешних ПДД, обычный самокат - это ВЕЛОСИПЕД, а электросамокат - это МОПЕД.
А велосипеды и мопеды ДОЛЖНЫ ездить по проезжей части.
Я понимаю, что фигня выходит, но dura lex, sed lex. Пока не изменят формулировки, закон именно такой. А потому нет вообще никаких оснований для штрафования за езду по проезжей части. А вот за езду по тротуарам - основания есть. Но это полиции не интересно.
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:03

  vitaliian написав:
  unicdima написав:Потрібен механізм контролю поліцією за цими категоріями
самокат можно догнать только на другом самокате которых у полиции нет.

ахахах, при скоорости 20 его догонит даже непузатый полицай :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:07

  alt402 написав:
  zagrebelnyy1911 написав:нужно, чтобы полиция штрафовала всех самокатчиков, которые по проезжей части ездят.

На основании чего? Вы ПДД хотя бы читали? Почему-то мне кажется, то даже в глаза не видели.

конечно не видел, и его ведро небось стоит сейчас на велодорожке
Ромасик
 
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