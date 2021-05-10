А где ж им тогда ездить, если и по проезжей части нельзя, и по тротуарам нельзя?
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:23
А где ж им тогда ездить, если и по проезжей части нельзя, и по тротуарам нельзя?
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:24
Re: У Києві запроваджують правила для електросамокатів
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:22
Очевидно, по специальным дорожкам для самокатов. Поскольку места для них нет, то трансформировать в них по минимум одной полосе проезжей части. Автомобилям ездить и стоять будет почти негде? Так это и прекрасно!
Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:22
Re: У Києві запроваджують правила для електросамокатів
Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:26
На основании чего? Вы ПДД хотя бы читали? Почему-то мне кажется, то даже в глаза не видели.
Я вам процитирую п. 1.10 ПДД:
Т.е. с т.з. теперешних ПДД, обычный самокат - это ВЕЛОСИПЕД, а электросамокат - это МОПЕД.
А велосипеды и мопеды ДОЛЖНЫ ездить по проезжей части.
Я понимаю, что фигня выходит, но dura lex, sed lex. Пока не изменят формулировки, закон именно такой. А потому нет вообще никаких оснований для штрафования за езду по проезжей части. А вот за езду по тротуарам - основания есть. Но это полиции не интересно.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:03
Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:07
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