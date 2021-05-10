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У Києві запроваджують правила для електросамокатів
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:24
moveton написав:
Потом можно запретить ездить и по проезжей части и штрафовать и за это.
Глайдеры из "Гостьи из будущего" летающие по возжуху и не раздращающие пешеходов и водителей - пока что так и остаются выдумкой фантастов.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:22
moveton написав:
Поскольку места для них нет, то трансформировать в них минимум половину тротуара или по одной полосе проезжей частих.
Fixed.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:26
zagrebelnyy1911 написав:
нужно, чтобы полиция штрафовала всех самокатчиков, которые по проезжей части ездят.
На основании чего? Вы ПДД хотя бы читали? Почему-то мне кажется, то даже в глаза не видели.
Я вам процитирую п. 1.10 ПДД:
велосипед - транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому
мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт;
Т.е. с т.з. теперешних
ПДД, обычный самокат - это ВЕЛОСИПЕД, а электросамокат - это МОПЕД.
А велосипеды и мопеды ДОЛЖНЫ ездить по проезжей части.
Я понимаю, что фигня выходит, но dura lex, sed lex. Пока не изменят формулировки, закон именно такой. А потому нет вообще никаких оснований для штрафования за езду по проезжей части. А вот за езду по тротуарам - основания есть. Но это полиции не интересно.
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alt402
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:03
vitaliian написав: unicdima написав:
Потрібен механізм контролю поліцією за цими категоріями
самокат можно догнать только на другом самокате которых у полиции нет.
ахахах, при скоорости 20 его догонит даже непузатый полицай
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Ромасик
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:07
alt402 написав: zagrebelnyy1911 написав:
нужно, чтобы полиция штрафовала всех самокатчиков, которые по проезжей части ездят.
На основании чего? Вы ПДД хотя бы читали? Почему-то мне кажется, то даже в глаза не видели.
конечно не видел, и его ведро небось стоит сейчас на велодорожке
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Ромасик
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:12
moveton написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А где ж им тогда ездить, если и по проезжей части нельзя, и по тротуарам нельзя?
Очевидно, по специальным дорожкам для самокатов. Поскольку места для них нет, то трансформировать в них по минимум одной полосе проезжей части. Автомобилям ездить и стоять будет почти негде? Так это и прекрасно!
педалика в этом году самокаты застали в расплох. А поскольку строить он ничего не умеет, решил заботится ограничениями.
Ехать по дороге со скоростью 20 - это создавать больше проблем водителям. 25-35 не так мешаешь.
пс. Я за то, чтобы 1 полосу дороги отдать под вело/самокаты. На остальных 1-2 пусть тусят коробочники.
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Ромасик
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:17
Ромасик написав: moveton написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А где ж им тогда ездить, если и по проезжей части нельзя, и по тротуарам нельзя?
Очевидно, по специальным дорожкам для самокатов. Поскольку места для них нет, то трансформировать в них по минимум одной полосе проезжей части. Автомобилям ездить и стоять будет почти негде? Так это и прекрасно!
педалика в этом году самокаты застали в расплох. А поскольку строить он ничего не умеет, решил заботится ограничениями.
Ехать по дороге со скоростью 20 - это создавать больше проблем водителям. 25-35 не так мешаешь.
пс. Я за то, чтобы 1 полосу дороги отдать под вело/самокаты. На остальных 1-2 пусть тусят коробочники.
Ох уж эти любители пораздавать что-то, что им не принадлежит...
Зимой, осенью и весной с этими полосами что делать будем?
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_hunter
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:29
_hunter, снег чистить?) И только зимой кстати. Прокат велосипедов официально до 1 декабря.
а вообще велополосы частично совмещены с ОТ
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Ромасик
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