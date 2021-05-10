У Києві запроваджують правила для електросамокатів

Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:26

zagrebelnyy1911 написав: нужно, чтобы полиция штрафовала всех самокатчиков, которые по проезжей части ездят. нужно, чтобы полиция штрафовала всех самокатчиков, которые по проезжей части ездят.

велосипед - транспортний засіб , крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому



мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт ;

На основании чего? Вы ПДД хотя бы читали? Почему-то мне кажется, то даже в глаза не видели.Я вам процитирую п. 1.10 ПДД:Т.е. с т.з.ПДД, обычный самокат - это ВЕЛОСИПЕД, а электросамокат - это МОПЕД.А велосипеды и мопеды ДОЛЖНЫ ездить по проезжей части.Я понимаю, что фигня выходит, но dura lex, sed lex. Пока не изменят формулировки, закон именно такой. А потому нет вообще никаких оснований для штрафования за езду по проезжей части. А вот за езду по тротуарам - основания есть. Но это полиции не интересно.