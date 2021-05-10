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У Києві запроваджують
правила для електросамокатів

У Києві запроваджують правила для електросамокатів
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:36

  Ромасик написав:_hunter, снег чистить?) И только зимой кстати. Прокат велосипедов официально до 1 декабря.
а вообще велополосы частично совмещены с ОТ

А летом там снег чистить не нужно?..
Мой коментарий был к тому, что в отличии от того же Амстера -- где "велосезон" круглый год -- у нас не летом только кучка упоротых фанатов катается.
Ага, а ОТ велосипедисты/самокатчики мешать не будут. :lol:
Это если забыть о том, что на куче дорог никаких выделенных полос не предусмотренно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:25

Эх, где мои семнадцать лет!...

avax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:36

  _hunter написав:Ох уж эти любители пораздавать что-то, что им не принадлежит...
Зимой, осенью и весной с этими полосами что делать будем?
Каждому пешеходу по лопате "в зубы" и пусть чистит дорожку самокатчиками и велосипедикам которые нарушают его пешеходный баланс мира.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:21

  _hunter написав:Мой коментарий был к тому, что в отличии от того же Амстера -- где "велосезон" круглый год
если бы калеки из кгга занялись чисткой снега, как положено в Амстере, то и у нас бы был круглый год.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:48

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Мой коментарий был к тому, что в отличии от того же Амстера -- где "велосезон" круглый год
если бы калеки из кгга занялись чисткой снега, как положено в Амстере, то и у нас бы был круглый год.

Какой у нас снег поздней весной/ранней осенью???
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:18

_hunter, так и катаются. Будет спрос, будут самокаты на улицах, будем кататься. Третью волну карантина придумают, то будет вообще класс
Ромасик
 
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