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У Києві запроваджують правила для електросамокатів
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:36
Ромасик написав:_hunter
, снег чистить?) И только зимой кстати. Прокат велосипедов официально до 1 декабря.
а вообще велополосы частично совмещены с ОТ
А летом там снег чистить не нужно?..
Мой коментарий был к тому, что в отличии от того же Амстера -- где "велосезон" круглый год -- у нас не летом только кучка упоротых фанатов катается.
Ага, а ОТ велосипедисты/самокатчики мешать не будут.
Это если забыть о том, что на куче дорог никаких выделенных полос не предусмотренно...
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_hunter
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:25
Эх, где мои семнадцать лет!...
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avax
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:36
_hunter написав:
Ох уж эти любители пораздавать что-то, что им не принадлежит...
Зимой, осенью и весной с этими полосами что делать будем?
Каждому пешеходу по лопате "в зубы" и пусть чистит дорожку самокатчиками и велосипедикам которые нарушают его пешеходный баланс мира.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:21
_hunter написав:
Мой коментарий был к тому, что в отличии от того же Амстера -- где "велосезон" круглый год
если бы калеки из кгга занялись чисткой снега, как положено в Амстере, то и у нас бы был круглый год.
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Ромасик
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:48
Ромасик написав: _hunter написав:
Мой коментарий был к тому, что в отличии от того же Амстера -- где "велосезон" круглый год
если бы калеки из кгга занялись чисткой снега, как положено в Амстере, то и у нас бы был круглый год.
Какой у нас снег поздней весной/ранней осенью???
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_hunter
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:18
_hunter, так и катаются. Будет спрос, будут самокаты на улицах, будем кататься. Третью волну карантина придумают, то будет вообще класс
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Ромасик
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