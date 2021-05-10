У Києві запроваджують правила для електросамокатів

Додано: Пон 28 чер, 2021 16:59

Ромасик написав: еду сегодня на самокате по тротуару на максималке, а на встречу 2 мусора идут. Во думаю, ща песта будет. Нет, показалось еду сегодня на самокате по тротуару на максималке, а на встречу 2 мусора идут. Во думаю, ща песта будет. Нет, показалось

Чего ей быть? Никто самокатчиков наказывать не обещал (действительно, с чего бы полиции следить на исполнением ПДД? Ей что, делать больше нечего?) Более того, даже прокатчикам никаких санкций не предусмотрено. Они всего лишь пообещали, что в знак доброй воли постараются чего-то там ограничить. Вот в Одессе недели 3 назад они тоже так пообещали, что. Говорят, что от этого обещания сильно снизилась аварийность оных самокатов и количество замечаний от полицейских. Действительно, до сих пор ни разу не видел, чтобы полицейский имел что-то к самокатчику. Реальная скорость, правда, не изменилась: едешь по велодорожке в пешеходной зоне на велосипеде 25 км/ч, а некоторые самокатчики даже на прокатных моделях обходят, как стоячего и всё это на глазах у полицаев. Но кого это волнует? Прокатчики пообещали - вот что главное!