У Києві запроваджують правила для електросамокатів
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Ромасик написав:еду сегодня на самокате по тротуару на максималке, а на встречу 2 мусора идут. Во думаю, ща песта будет. Нет, показалось
Чего ей быть? Никто самокатчиков наказывать не обещал (действительно, с чего бы полиции следить на исполнением ПДД? Ей что, делать больше нечего?) Более того, даже прокатчикам никаких санкций не предусмотрено. Они всего лишь пообещали, что в знак доброй воли постараются чего-то там ограничить. Вот в Одессе недели 3 назад они тоже так пообещали, что в пешеходных зонах скорость самокатов будет ограничена 12 км/ч. Говорят, что от этого обещания сильно снизилась аварийность оных самокатов и количество замечаний от полицейских. Действительно, до сих пор ни разу не видел, чтобы полицейский имел что-то к самокатчику. Реальная скорость, правда, не изменилась: едешь по велодорожке в пешеходной зоне на велосипеде 25 км/ч, а некоторые самокатчики даже на прокатных моделях обходят, как стоячего и всё это на глазах у полицаев. Но кого это волнует? Прокатчики пообещали - вот что главное!
moveton, санкции такие, что троещинский бандюк Виталик пригонит свои эвакуаторы и увезет самокаты неугодных в неизвестном направлении. В Киеве скорость снилизили все. А в Одессе с вашего я так и не понял - то ли пообещали снизить, то ли уже аварийность снизилась? Между пешеходами особо никто и не петлял на 25 кмч. А если и петлял, то 20 принципиально не меняет ситуацию. А вот ехать по п/ч со скоростью 12 - это конечно смешно. Мусор может иметь замечание, когда близится время обеда, а он все еще голоден. Тут и маски в ход пойдут и самокаты