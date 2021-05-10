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У Києві запроваджують
правила для електросамокатів

У Києві запроваджують правила для електросамокатів
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  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:31

  unicdima написав:
  Ромасик написав:Я за то, чтобы 1 полосу дороги отдать под вело/самокаты. На остальных 1-2 пусть тусят коробочники.

В Киеве мало пробок?
Вы шо больные?

я и говорю, согнать все коробки в 1-2 полосы и пусть генерируют пробки.
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:32

  vitaliy_berdinskikh написав:
  edvardd написав:хорошо было кататься моему ребёнку в 2006 году на прототипе электросамоката, никаких ограничений небыло, кроме неровностей дороги, да и делали их в Швейцарии...

Их и сейчас нет, в том числе и в Киеве.

еду сегодня на самокате по тротуару на максималке, а на встречу 2 мусора идут. Во думаю, ща песта будет. Нет, показалось :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:59

  Ромасик написав:еду сегодня на самокате по тротуару на максималке, а на встречу 2 мусора идут. Во думаю, ща песта будет. Нет, показалось :lol:

Чего ей быть? Никто самокатчиков наказывать не обещал (действительно, с чего бы полиции следить на исполнением ПДД? Ей что, делать больше нечего?) Более того, даже прокатчикам никаких санкций не предусмотрено. Они всего лишь пообещали, что в знак доброй воли постараются чего-то там ограничить. Вот в Одессе недели 3 назад они тоже так пообещали, что в пешеходных зонах скорость самокатов будет ограничена 12 км/ч. Говорят, что от этого обещания сильно снизилась аварийность оных самокатов и количество замечаний от полицейских. Действительно, до сих пор ни разу не видел, чтобы полицейский имел что-то к самокатчику. Реальная скорость, правда, не изменилась: едешь по велодорожке в пешеходной зоне на велосипеде 25 км/ч, а некоторые самокатчики даже на прокатных моделях обходят, как стоячего и всё это на глазах у полицаев. Но кого это волнует? Прокатчики пообещали - вот что главное!
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:26

moveton, санкции такие, что троещинский бандюк Виталик пригонит свои эвакуаторы и увезет самокаты неугодных в неизвестном направлении.
В Киеве скорость снилизили все.
А в Одессе с вашего я так и не понял - то ли пообещали снизить, то ли уже аварийность снизилась? Между пешеходами особо никто и не петлял на 25 кмч. А если и петлял, то 20 принципиально не меняет ситуацию. А вот ехать по п/ч со скоростью 12 - это конечно смешно.
Мусор может иметь замечание, когда близится время обеда, а он все еще голоден. Тут и маски в ход пойдут и самокаты :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:50

Ромасик, я ж, вроде, ясно сказал: пообещали снизить скорость и от этого моментально снизилась аварийность. А так, как я вижу, ездят так же, как и раньше. Легко обгоняющие на 25 км/ч - это на местной Трассе Здоровья. Там, конечно, не так забито народом, как на обычных тротуарах, но даже на велодорожках любителей прыгнуть под колёса сбоку или переть по встречке хватает. Радует, что всё таки настолько скоростных джигитов не сильно много. Большинство укладывается в 15-20 км/ч. Но вот что прокатчики ограничили всех до 12 км/ч - это только полиция заметила.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:59

  moveton написав:Ромасик, я ж, вроде, ясно сказал: пообещали снизить скорость и от этого моментально снизилась аварийность.

та нет, не очень ясно. Логика слабенькая
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:53

  Ромасик написав:
  moveton написав:Ромасик, я ж, вроде, ясно сказал: пообещали снизить скорость и от этого моментально снизилась аварийность.

та нет, не очень ясно. Логика слабенькая

Её просто понять может не только лишь каждый :P Наш горсовет и активистов она устраивает полностью. Во всяком случае, волна в интернетной прессе про обнаглевших самокатчиков после этого затихла.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 19:06

  vitaliy_berdinskikh написав:
  moveton написав:
  zagrebelnyy1911 написав:нужно, чтобы полиция штрафовала всех самокатчиков, которые по проезжей части ездят.

Дело хорошее. Только его нужно начинать с штрафования самокатчиков, которые ездят по тротуарам.

А где ж им тогда ездить, если и по проезжей части нельзя, и по тротуарам нельзя? :mrgreen:

Так и будет как с велосипедами, по тротуару нельзя, по дороге стремно. Купят евробляху за 3 куе и будут стоять вместе со всеми остальными в заторах.
BIGor
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