У Києві запроваджують правила для електросамокатів
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Ромасик написав:еду сегодня на самокате по тротуару на максималке, а на встречу 2 мусора идут. Во думаю, ща песта будет. Нет, показалось
Чего ей быть? Никто самокатчиков наказывать не обещал (действительно, с чего бы полиции следить на исполнением ПДД? Ей что, делать больше нечего?) Более того, даже прокатчикам никаких санкций не предусмотрено. Они всего лишь пообещали, что в знак доброй воли постараются чего-то там ограничить. Вот в Одессе недели 3 назад они тоже так пообещали, что в пешеходных зонах скорость самокатов будет ограничена 12 км/ч. Говорят, что от этого обещания сильно снизилась аварийность оных самокатов и количество замечаний от полицейских. Действительно, до сих пор ни разу не видел, чтобы полицейский имел что-то к самокатчику. Реальная скорость, правда, не изменилась: едешь по велодорожке в пешеходной зоне на велосипеде 25 км/ч, а некоторые самокатчики даже на прокатных моделях обходят, как стоячего и всё это на глазах у полицаев. Но кого это волнует? Прокатчики пообещали - вот что главное!
moveton, санкции такие, что троещинский бандюк Виталик пригонит свои эвакуаторы и увезет самокаты неугодных в неизвестном направлении. В Киеве скорость снилизили все. А в Одессе с вашего я так и не понял - то ли пообещали снизить, то ли уже аварийность снизилась? Между пешеходами особо никто и не петлял на 25 кмч. А если и петлял, то 20 принципиально не меняет ситуацию. А вот ехать по п/ч со скоростью 12 - это конечно смешно. Мусор может иметь замечание, когда близится время обеда, а он все еще голоден. Тут и маски в ход пойдут и самокаты
Ромасик, я ж, вроде, ясно сказал: пообещали снизить скорость и от этого моментально снизилась аварийность. А так, как я вижу, ездят так же, как и раньше. Легко обгоняющие на 25 км/ч - это на местной Трассе Здоровья. Там, конечно, не так забито народом, как на обычных тротуарах, но даже на велодорожках любителей прыгнуть под колёса сбоку или переть по встречке хватает. Радует, что всё таки настолько скоростных джигитов не сильно много. Большинство укладывается в 15-20 км/ч. Но вот что прокатчики ограничили всех до 12 км/ч - это только полиция заметила.