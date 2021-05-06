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Лоукостер із Саудівської Аравії
запустить ще 2 маршрути...

Лоукостер із Саудівської Аравії запустить ще 2 маршрути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:24

Лоукостер із Саудівської Аравії запустить ще 2 маршрути...

Пропонуємо до обговорення:
Лоукостер з Саудівської Аравії Flynas в липні відкриє ще два маршрути до Львова і буде виконувати їх на одному літаку.

Дивися повний текст Лоукостер із Саудівської Аравії запустить ще 2 маршрути до Львова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:25

Лоукост за 650 доларів? :)
Але аравійці залишають дуже багато бабла в Україні, тому це дуже добре :)
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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