Лоукостер з Саудівської Аравії Flynas в липні відкриє ще два маршрути до Львова і буде виконувати їх на одному літаку.
Дивися повний текст Лоукостер із Саудівської Аравії запустить ще 2 маршрути до Львова.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 18:24
Лоукостер із Саудівської Аравії запустить ще 2 маршрути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лоукостер із Саудівської Аравії запустить ще 2 маршрути до Львова.
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:25
Лоукост за 650 доларів? :)
Але аравійці залишають дуже багато бабла в Україні, тому це дуже добре :)
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