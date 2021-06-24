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Зростання економіки торік
показали лише три країни — Устенко

Зростання економіки торік показали лише три країни — Устенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:51

Зростання економіки торік показали лише три країни — Устенко

Пропонуємо до обговорення:
У пандемійний 2020 рік зростання економіки показали лише три країни світу: Китай, Туреччина і Єгипет. При цьому Україна має можливості збільшити ВВП вже цьогоріч.

Дивися повний текст Зростання економіки торік показали лише три країни — Устенко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:52

Выход Украины из 1992 года - не осуществлён до сих пор.
Из того, во что ввергли Украину с 2019 года ...
Хотя, "кто-то" успел, своевременно и вывести.
Kudrjavuy
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