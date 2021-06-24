У пандемійний 2020 рік зростання економіки показали лише три країни світу: Китай, Туреччина і Єгипет. При цьому Україна має можливості збільшити ВВП вже цьогоріч.
Дивися повний текст Зростання економіки торік показали лише три країни — Устенко.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 20:51
Зростання економіки торік показали лише три країни — Устенко
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Дивися повний текст Зростання економіки торік показали лише три країни — Устенко.
Додано: Чет 24 чер, 2021 20:52
Выход Украины из 1992 года - не осуществлён до сих пор.
Из того, во что ввергли Украину с 2019 года ...
Хотя, "кто-то" успел, своевременно и вывести.
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