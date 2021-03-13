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Для будівництва українського
космодрому необхідно 4,8...

Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:23

Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво вітчизняного космодрому коштуватиме Україні 4,8 млрд грн.

Дивися повний текст Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8 млрд грн, – голова Держкосмосу.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:24

Мож лучше достроим гиперлупы?
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