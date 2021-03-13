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Для будівництва українського
космодрому необхідно 4,8...

Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:23

Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво вітчизняного космодрому коштуватиме Україні 4,8 млрд грн.

Дивися повний текст Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8 млрд грн, – голова Держкосмосу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:44

"Это небольшая сумма по сравнению со стоимостью запуска аналогичных проектов — средняя стоимость создания космодрома — от $ 1 млрд."

Главное начать пилить, а там сумма вырастет в десятки раз. Примеров уйма.
egorlova987
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:49

Re: Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...

На самом деле реальней договорится с каким-то Габоном (на экваторе + есть морской порт) построить там. И возить уже готовые ракеты запускать там.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:25

Да что же ето за страна такая. Дорог нету даже в столице а они космодром собрались строить. У нас в армию китайские квадрокоптеры с Алиекспресс закупают волонтеры, какие космические ракеты и какой космос
fiona98
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:47

fiona98 Каждый развлекается как может...тем более за счет государства можно себе позволить :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:03

  Igorten написав:fiona98 Каждый развлекается как может...тем более за счет государства можно себе позволить :)


Попередники собирались строить гиперлуп, эти космодром, следующие еще что-нибудь придумают...главное что результат у всех одинаков :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:32

  Igorten написав:fiona98 Каждый развлекается как может...тем более за счет государства можно себе позволить :)

Мудрий нарід обрав собі таке. Поважайте вибір наріда.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:04

Re: Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...

  akido написав:Мудрий нарід обрав собі таке. Поважайте вибір наріда.

А пофиг кого, там достойных нет, физика, наверх всплывает одно ... ;) Традиция у нас такая :)
Igorten
 
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Построят космодром и улетят.
rapyd777
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