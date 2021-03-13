Будівництво вітчизняного космодрому коштуватиме Україні 4,8 млрд грн.
Дивися повний текст Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8 млрд грн, – голова Держкосмосу.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:23
Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8 млрд грн, – голова Держкосмосу.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:44
"Это небольшая сумма по сравнению со стоимостью запуска аналогичных проектов — средняя стоимость создания космодрома — от $ 1 млрд."
Главное начать пилить, а там сумма вырастет в десятки раз. Примеров уйма.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:49
Re: Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...
На самом деле реальней договорится с каким-то Габоном (на экваторе + есть морской порт) построить там. И возить уже готовые ракеты запускать там.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:05
Похоже, что некуда больше тратить деньги из бюджета. Армия "сильнейшая" и способна остановить агрессию. Дороги "идеальные", производство авиации и космической отрасли растёт и зашкаливает так, что надо иметь свой космодром. Передовая страна, думает об освоении космоса - молодцы! Зачем мелочными вопросами заниматься, типа энергетики, энергонезависимости, медициной...
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