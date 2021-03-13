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Для будівництва українського
космодрому необхідно 4,8...

Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:23

Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво вітчизняного космодрому коштуватиме Україні 4,8 млрд грн.

Дивися повний текст Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8 млрд грн, – голова Держкосмосу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:44

"Это небольшая сумма по сравнению со стоимостью запуска аналогичных проектов — средняя стоимость создания космодрома — от $ 1 млрд."

Главное начать пилить, а там сумма вырастет в десятки раз. Примеров уйма.
egorlova987
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:49

Re: Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...

На самом деле реальней договорится с каким-то Габоном (на экваторе + есть морской порт) построить там. И возить уже готовые ракеты запускать там.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:38

Построят космодром и улетят.
rapyd777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:05

Похоже, что некуда больше тратить деньги из бюджета. Армия "сильнейшая" и способна остановить агрессию. Дороги "идеальные", производство авиации и космической отрасли растёт и зашкаливает так, что надо иметь свой космодром. Передовая страна, думает об освоении космоса - молодцы! Зачем мелочными вопросами заниматься, типа энергетики, энергонезависимости, медициной...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:15

сразу надо строить станцию на луне и на марсе
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:05

Это как бы Лыбидь попилили уже и аппетиты выросли или как?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:34

О, щось мені це нагадує заяви Роскосмосу. В результаті, так нічого й не побудували такого, що працює. Але грошей "освоїли" ОГО-ГО!!!
Щось мені здається, і тут буде так само. На проектуванні розкрадуть, а потім вже інша влада і знов "баригі" будуть винні, які спробують компенсувати це "космічне крадівництво".
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:50

Re: Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...

"ми не можемо мати власний космодром на материковій частині країни, але маємо можливість створити його у вигляді плавучої платформи."
Интересно, где они собираются эту платформу размещать?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:22

  BIGor написав:На самом деле реальней договорится с каким-то Габоном (на экваторе + есть морской порт) построить там. И возить уже готовые ракеты запускать там.

зачем?
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