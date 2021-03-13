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Для будівництва українського
космодрому необхідно 4,8...

Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:41

  Ромасик написав:
  BIGor написав:На самом деле реальней договорится с каким-то Габоном (на экваторе + есть морской порт) построить там. И возить уже готовые ракеты запускать там.

зачем?

Странный вопрос. Скорее всего глупый даже.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:05

  artakserks3 написав:Похоже, что некуда больше тратить деньги из бюджета. Армия "сильнейшая" и способна остановить агрессию. Дороги "идеальные", производство авиации и космической отрасли растёт и зашкаливает так, что надо иметь свой космодром. Передовая страна, думает об освоении космоса - молодцы! Зачем мелочными вопросами заниматься, типа энергетики, энергонезависимости, медициной...

У великой страны - великие запросы.
Прораб
 
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