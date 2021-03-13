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Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:41
Ромасик написав: BIGor написав:
На самом деле реальней договорится с каким-то Габоном (на экваторе + есть морской порт) построить там. И возить уже готовые ракеты запускать там.
зачем?
Странный вопрос. Скорее всего глупый даже.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:05
artakserks3 написав:
Похоже, что некуда больше тратить деньги из бюджета. Армия "сильнейшая" и способна остановить агрессию. Дороги "идеальные", производство авиации и космической отрасли растёт и зашкаливает так, что надо иметь свой космодром. Передовая страна, думает об освоении космоса - молодцы! Зачем мелочными вопросами заниматься, типа энергетики, энергонезависимости, медициной...
У великой страны - великие запросы.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:01
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Додано: Нед 27 чер, 2021 09:18
BIGor написав: Ромасик написав: BIGor написав:
На самом деле реальней договорится с каким-то Габоном (на экваторе + есть морской порт) построить там. И возить уже готовые ракеты запускать там.
зачем?
Странный вопрос. Скорее всего глупый даже.
то есть ответа нет?
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