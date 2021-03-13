Странный вопрос. Скорее всего глупый даже.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:41
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:05
У великой страны - великие запросы.
Додано: Нед 27 чер, 2021 09:18
Додано: Нед 27 чер, 2021 12:03
Re: Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...
меня этот вопрос тоже как то смущает... космодром строим но вроде и места нет но строим.. хм не понятно.. в теории космодром можно построить и на Борщаговке, тогда в случае аварии РН тонны горящего топлива будут падать на головы жителей Святошинского района)). Или они хотят морскую платформу построить? Единственно где можно строить это около черноморского побережья с запусками в сторону моря.. но так можно выводить КА только на солнечно синхронные максимум полярные орбиты.. есть еще вопрос - а собственно на какую РН он рассчитан? На РН Циклон4М? Других РН в Украине не производят.. Зенит с скрепоносными комлектующими уже все накрылся.. Но для РН Циклон4М строят космодром в Канаде - регион Новая Шотландия компания Maritime Launch Services (MLS).. стоимость кстати всего $150 млн... 150 млн. уе*27,5 грн = 4,2 млрд.. грн. приблизительно и выходит...может они хотят выдать канадский космодром за типа "свой" а деньги украсть? Или построить клон-копию космодрома в Украине под РН Циклон ?
PS..."Січ-2-30" например запускаю Falcon 9 компании SpaceX НО договор по запуску и оплату проводят через нидерландскую ISILAUNCH ... угадайте а зачем тут посредник? ))
Ничего не напоминает с запуском КА Либидь и оплатой тоже через фирму прокладку? ))
что то нынешние слуги олигархов очень быстро стали перенимать опыт пАпЕредников..
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