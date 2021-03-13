Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...

Додано: Нед 27 чер, 2021 12:03

Gastarbaiter написав: "ми не можемо мати власний космодром на материковій частині країни, але маємо можливість створити його у вигляді плавучої платформи."

Интересно, где они собираются эту платформу размещать? "ми не можемо мати власний космодром на материковій частині країни, але маємо можливість створити його у вигляді плавучої платформи."Интересно, где они собираются эту платформу размещать?

меня этот вопрос тоже как то смущает... космодром строим но вроде и места нет но строим.. хм не понятно.. в теории космодром можно построить и на Борщаговке, тогда в случае аварии РН тонны горящего топлива будут падать на головы жителей Святошинского района)). Или они хотят морскую платформу построить? Единственно где можно строить это около черноморского побережья с запусками в сторону моря.. но так можно выводить КА только на солнечно синхронные максимум полярные орбиты.. есть еще вопрос - а собственно на какую РН он рассчитан? На РН Циклон4М? Других РН в Украине не производят.. Зенит с скрепоносными комлектующими уже все накрылся.. Но для РН Циклон4М строят космодром в Канаде - регион Новая Шотландия компания Maritime Launch Services (MLS).. стоимость кстати всего $150 млн... 150 млн. уе*27,5 грн = 4,2 млрд.. грн. приблизительно и выходит...может они хотят выдать канадский космодром за типа "свой" а деньги украсть? Или построить клон-копию космодрома в Украине под РН Циклон ?PS..."Січ-2-30" например запускаю Falcon 9 компании SpaceX НО договор по запуску и оплату проводят через нидерландскую ISILAUNCH ... угадайте а зачем тут посредник? ))Ничего не напоминает с запуском КА Либидь и оплатой тоже через фирму прокладку? ))что то нынешние слуги олигархов очень быстро стали перенимать опыт пАпЕредников..