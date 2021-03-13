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Для будівництва українського
космодрому необхідно 4,8...

Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:41

  Ромасик написав:
  BIGor написав:На самом деле реальней договорится с каким-то Габоном (на экваторе + есть морской порт) построить там. И возить уже готовые ракеты запускать там.

зачем?

Странный вопрос. Скорее всего глупый даже.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:05

  artakserks3 написав:Похоже, что некуда больше тратить деньги из бюджета. Армия "сильнейшая" и способна остановить агрессию. Дороги "идеальные", производство авиации и космической отрасли растёт и зашкаливает так, что надо иметь свой космодром. Передовая страна, думает об освоении космоса - молодцы! Зачем мелочными вопросами заниматься, типа энергетики, энергонезависимости, медициной...

У великой страны - великие запросы.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:01

Своего Рогозина нам только не хватало
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:18

  BIGor написав:
  Ромасик написав:
  BIGor написав:На самом деле реальней договорится с каким-то Габоном (на экваторе + есть морской порт) построить там. И возить уже готовые ракеты запускать там.

зачем?

Странный вопрос. Скорее всего глупый даже.

то есть ответа нет?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:03

Re: Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...

  Gastarbaiter написав:"ми не можемо мати власний космодром на материковій частині країни, але маємо можливість створити його у вигляді плавучої платформи."
Интересно, где они собираются эту платформу размещать?
меня этот вопрос тоже как то смущает... космодром строим но вроде и места нет но строим.. хм не понятно.. в теории космодром можно построить и на Борщаговке, тогда в случае аварии РН тонны горящего топлива будут падать на головы жителей Святошинского района)). Или они хотят морскую платформу построить? Единственно где можно строить это около черноморского побережья с запусками в сторону моря.. но так можно выводить КА только на солнечно синхронные максимум полярные орбиты.. есть еще вопрос - а собственно на какую РН он рассчитан? На РН Циклон4М? Других РН в Украине не производят.. Зенит с скрепоносными комлектующими уже все накрылся.. Но для РН Циклон4М строят космодром в Канаде - регион Новая Шотландия компания Maritime Launch Services (MLS).. стоимость кстати всего $150 млн... 150 млн. уе*27,5 грн = 4,2 млрд.. грн. приблизительно и выходит...может они хотят выдать канадский космодром за типа "свой" а деньги украсть? Или построить клон-копию космодрома в Украине под РН Циклон ?
PS..."Січ-2-30" например запускаю Falcon 9 компании SpaceX НО договор по запуску и оплату проводят через нидерландскую ISILAUNCH ... угадайте а зачем тут посредник? ))
Ничего не напоминает с запуском КА Либидь и оплатой тоже через фирму прокладку? ))
что то нынешние слуги олигархов очень быстро стали перенимать опыт пАпЕредников..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:56

Re: Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...

Как по мне -4.5 ярда вролне посильная цифра для такого строительства
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 15:21

Re: Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...

  Investor_K написав:Как по мне -4.5 ярда вролне посильная цифра для такого строительства
Вопрос в ином - а нахрена? У нас есть РН? РН нет КА свои не строим 1-2 штуки не в счет.. Повесить потом его на баланс кого?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:50

  Investor_K написав:Как по мне -4.5 ярда вролне посильная цифра для такого строительства

Реконструкция киевского стадиона Олимпийский стоила 4,6 ярда.
Стоимость реконструкции в 2010—2011 году была увеличена более чем в два раза и превысила 4,6 млрд. грн (440 млн. евро).
BIGor
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