|
|
|
Для будівництва українського космодрому необхідно 4,8...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:41
Ромасик написав: BIGor написав:
На самом деле реальней договорится с каким-то Габоном (на экваторе + есть морской порт) построить там. И возить уже готовые ракеты запускать там.
зачем?
Странный вопрос. Скорее всего глупый даже.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5055
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 855 раз.
- Подякували: 1103 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:05
artakserks3 написав:
Похоже, что некуда больше тратить деньги из бюджета. Армия "сильнейшая" и способна остановить агрессию. Дороги "идеальные", производство авиации и космической отрасли растёт и зашкаливает так, что надо иметь свой космодром. Передовая страна, думает об освоении космоса - молодцы! Зачем мелочными вопросами заниматься, типа энергетики, энергонезависимости, медициной...
У великой страны - великие запросы.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:01
Своего Рогозина нам только не хватало
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39077
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 4744 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 09:18
BIGor написав: Ромасик написав: BIGor написав:
На самом деле реальней договорится с каким-то Габоном (на экваторе + есть морской порт) построить там. И возить уже готовые ракеты запускать там.
зачем?
Странный вопрос. Скорее всего глупый даже.
то есть ответа нет?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 12:03
Gastarbaiter написав:
"ми не можемо мати власний космодром на материковій частині країни, але маємо можливість створити його у вигляді плавучої платформи."
Интересно, где они собираются эту платформу размещать?
меня этот вопрос тоже как то смущает... космодром строим но вроде и места нет но строим.. хм не понятно.. в теории космодром можно построить и на Борщаговке, тогда в случае аварии РН тонны горящего топлива будут падать на головы жителей Святошинского района)). Или они хотят морскую платформу построить? Единственно где можно строить это около черноморского побережья с запусками в сторону моря.. но так можно выводить КА только на солнечно синхронные максимум полярные орбиты.. есть еще вопрос - а собственно на какую РН он рассчитан? На РН Циклон4М? Других РН в Украине не производят.. Зенит с скрепоносными комлектующими уже все накрылся.. Но для РН Циклон4М строят космодром в Канаде - регион Новая Шотландия компания Maritime Launch Services (MLS).. стоимость кстати всего $150 млн... 150 млн. уе*27,5 грн = 4,2 млрд.. грн. приблизительно и выходит...может они хотят выдать канадский космодром за типа "свой" а деньги украсть? Или построить клон-копию космодрома в Украине под РН Циклон ?
PS..."Січ-2-30" например запускаю Falcon 9 компании SpaceX НО договор по запуску и оплату проводят через нидерландскую ISILAUNCH ... угадайте а зачем тут посредник? ))
Ничего не напоминает с запуском КА Либидь и оплатой тоже через фирму прокладку? ))
что то нынешние слуги олигархов очень быстро стали перенимать опыт пАпЕредников..
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 14:56
Как по мне -4.5 ярда вролне посильная цифра для такого строительства
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6680
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 15:21
Investor_K написав:
Как по мне -4.5 ярда вролне посильная цифра для такого строительства
Вопрос в ином - а нахрена? У нас есть РН? РН нет КА свои не строим 1-2 штуки не в счет.. Повесить потом его на баланс кого?
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:50
Investor_K написав:
Как по мне -4.5 ярда вролне посильная цифра для такого строительства
Реконструкция киевского стадиона Олимпийский стоила 4,6 ярда.
Стоимость реконструкции в 2010—2011 году была увеличена более чем в два раза и превысила 4,6 млрд. грн (440 млн. евро).
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5055
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 855 раз.
- Подякували: 1103 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|715
|
П'ят 30 кві, 2021 13:37
avk
|
|2
|467
|
|
|5
|535
|
|